На Украине церковное противостояние может затянуться на столетия — эксперт

Киев, , 12:09 — REGNUM Создание поместной Украинской церкви поможет действующему президенту Украины Петру Порошенко выйти во второй тур президентской гонки. Об этом 15 октября в эфире телеканала NewsONE заявил политолог Руслан Бортник

«Президент борется за голоса украинских избирателей, которые сочувствуют теме создания Украинской поместной церкви. Причем это требование создано искусственно и акцентировано именно в последнее время, в последние годы. Раньше оно не стояло так остро. Оценочно речь может идти о 5−7% голосов. Этого может быть достаточно для выхода во второй тур, но не общей победе», — считает Бортник.

Он сообщил, что на Украине между тремя церквями идет борьба за назначение руководителя новой объединенной церкви.

«На сегодня есть две ключевые интриги — удастся ли провести объединительный собор и удастся ли определиться с руководителем новой объединенной церкви? По моей информации, за право определить круг делегатов уже идет ожесточенная борьба между Киевским патриархатом, Украинской автокефальной православной церковью и иерархами, которые присоединятся к этому процессу от Московского патриархата. Если ты будешь в кругу делегатов, то сможет назначить своего руководителя. Вопрос амбиций между Филаретом (глава УПЦ КП), Макарием (глава УАПЦ) и другими представителями этого сектора чрезвычайно острый. Есть много внутренних конфликтов. Я не исключаю, что эти амбиции так и не будут преодолены», — пояснил Бортник.

По его словам, на Украине церковное противостояние может затянуться на столетия.

«Представители Киевского патриархата используют политический момент для своего общего усиления, для увеличения количества прихожан. Тут есть элемент борьбы за церковную власть… Для чего это делается и что это нам даст? Единой церкви не будет. Это противостояние между московской и не московской патриархией станет каноническим и законсервируется на столетия, если не больше», — прогнозирует Бортник.

Эксперт ожидает начало религиозных конфликтов на фоне раздела церковного имущества канонической Украинской православной церкви.

«Мирного развода тоже невозможно. Сегодня в Украине вообще отсутствует законодательство, как разделить имущество религиозных общин — 50 на 50%, 90 на 10%? Этого нет, поэтому конфликты необратимы. Киевский патриархат и раньше не считал себя неканоническим, раньше не признавал тех анафем, которые были наложены», — добавил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что «в освященную томосом православную церковь никто никого не будет приглашать силой», но власть «защитит права священников и мирян», которые «добровольно решат уйти из-под Москвы».

«В целом государство имеет свою миссию в религиозном вопросе, и оно, государство, власть, эту миссию уже выполнило. Мы получили доброе известие из Константинополя. И далее — уже внутренние вопросы, в которые светской власти вмешиваться нельзя, и она не будет этого делать», — сказал Порошенко.

По словам Порошенко, если где-то появятся люди, призывающие захватить силой лавру, монастырь или храм, то это «московская агентура».