Эстония подсчитала «ущерб от оккупации» Советским Союзом

Таллин, , 12:03 — REGNUM Ущерб от так называемой советской оккупации составляет, по подсчетам эстонских экспертов, порядка €1,2 млрд (около 89 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные специальной комиссии, отчет которой опубликован на сайте минюста Эстонии.

В документе указано, что указанная сумма рассчитана исходя из тех потерь, которые экономика страны понесла в результате «оккупации Советским Союзом». В эти «потери», по мнению эстонской стороны, входит загрязнение воды, утрата сельскохозяйственных земель, ущерб от коллективизации и другие виды якобы нанесенного ущерба.

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что требовать от РФ компенсации за ущерб от «советской оккупации» неразумно.

Как сообщало ИА REGNUM, «угрозы» требования компенсаций за «советскую оккупацию» со стороны прибалтийских стран звучат не впервые. Раньше других с подобными требованиями выступила Литва, чей сейм закон, обязывающий правительство страны добиваться от Москвы «компенсации ущерба за советскую оккупацию».

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