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Полиция отпустила около 100 задержанных у Киево-Печерской лавры

Политика

Их отпустили после профилактической беседы

Киев, 15 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Почти 100 лиц, задержанных 14 октября у Киево-Печерской лавры, были отпущены полицией, сообщает 15 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, среди задержанных были молодые люди, в том числе несовершеннолетние. Со всеми полицейские провели профилактические беседы, после чего задержанные были отпущены в тот же день, 14 октября.

Напомним, 14 октября возле Киево-Печерской лавры собрались прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), чтобы защитить храм от раскольников. До этого появилась информация, что раскольники хотят силой захватить святыню и подчинить ее организации «Киевский патриархат».

В ходе празднования Покрова Пресвятой Богородицы полиция задержала порядка сотни мужчин возле Киево-Печерской лавры.

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Религиозные конфликты на Украине
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