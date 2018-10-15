«Месть за принципиальную позицию»: нападение на офис Медведчука в Киеве

Киев, , 11:40 — REGNUM В воскресенье, 14 октября, в Киеве произошло очередное нападение на офис общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За жизнь». В ходе нападения неонацисты из движений «С14» и «Традиции и порядок» (десятки человек) поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Согласно заявлению пресс-службы, нападение на офис «Украинского выбора ― Права народа» 14 октября — это месть Виктору Медведчуку, движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За жизнь» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ.

Также в заявлении подчеркивается, что это далеко не первое нападение на офис «Украинского выбора» и партии «За життя», в ходе которого националисты устраивают поджоги и угрожают физической расправой самому Медведчуку,

«Никто из нападавших не был задержан правоохранителями, как, впрочем, и после других нападений, когда фашиствующие молодчики, вооруженные автоматическим оружием, врывались в офис или похищали документы и компьютерную технику», — отметили в «Украинском выборе».

В пресс-службе считают нападение на офис местью Виктору Медведчуку, Движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию.

«Это нападение является местью Виктору Медведчуку, Движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ. «Партия войны», делающая ставку на антироссийскую истерию и насильственные, бандитские методы политической борьбы, не хочет допустить торжества идеи мира, которую поддерживают абсолютное большинство украинцев», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что в полиции объяснили — на момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись, именно поэтому не удалось никого задержать. Праворадикалы с заявлением об этом погроме еще не выступали.