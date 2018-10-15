Маттео Сальвини: «Евросоюз проиграл на выборах в Баварии. Пока, Меркель!»

Рим, , 11:59 — REGNUM «Историческим поражением для христианских демократов и социалистов» назвал результаты выборов в парламент (ландтаг) Баварии вице-премьер Италии, лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини. Об этом он написал на свой странице в Twitter.

«В Баварии победила перемена, Европейский союз проиграл», — написал Сальвини.

«Пока, Меркель, Шульц и Юнкер!» — добавил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель — лидер партии «Христианско-демократический союз», Мартин Шульц — бывший лидер Социал-демократической партии (СДПГ), Жан-Клод Юнкер — председатель Европейской комиссии от Европейской народной партии.

Маттео Сальвини отметил, что «друзья» из партии «Альтернатива для Германии» впервые участвовали в выборах в баварский ландтаг и сразу добились мест.

Как сообщало ИА REGNUM, партия Христианско-социальный союз заняла первое место по итогам выборов, получив 37,2% голосов — это на 10,5% меньше, чем в 2013 году. «Альтернатива для Германии» заняла 4-е место с 10,2% голосов, опередив СДПГ.

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