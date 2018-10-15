Президент Монголии пригласил в гости Ким Чен Ына

Улан-Батор, , 11:45 — REGNUM Дни культуры Северной Кореи в Монголии начались сегодня, 15 октября, с торжественной церемонии в честь 70-летней годовщины установления дипломатических отношений между странами, передает корреспондент ИА REGNUM.

В торжественной церемонии в честь юбилея приняли участие вице-министр иностранных дел Монголии Батмонхийн Батцэцэг и чрезвычайный и полномочный посол КНДР О Сын Хо.

В рамках дней культуры пройдет выставка фотографий, документов и исторических книг, посвященных установлению двусторонних отношений и сотрудничеству между странами.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил председателю Трудовой партии и председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями и пригласил его в Монголию.

«Традиционные дружественные отношения между нашими двумя странами развивались в течение прошедших 70 лет во многих отраслях и продолжаются по сей день. Рад отметить, что в честь 70-летней годовщины наши страны проводят мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов двух стран. Уверен, что в дальнейшем наши отношения будут развиваться на благо интересов двух народов, а также во имя мира и устойчивости в регионе», — отметил президент Монголии в своей телеграмме.

Напомним, Монголия признала независимость КНДР всего через месяц после создания страны, 15 октября 1948 года. Она стала второй страной, установившей дипломатические отношения с новым государством. Сами посольства были открыты в 1951 году.

По данным министерства иностранных дел, в годы Корейской войны с 1950 по 1953 год монгольский народ оказывал северокорейскому безвозмездную помощь в виде скота, с 1952 по 1959 год в стране приняли на воспитание 200 сирот из КНДР.