Военное руководство Южной Кореи встретится с генералитетом КНДР

Сеул, , 11:45 — REGNUM Между Сеулом и Пхеньяном достигнута договоренность о проведении переговоров высокого уровня между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что переговоры должны состояться в ближайшее время. В ходе встречи генералитет КНДР обсудит с военачальниками Южной Кореи вопросы прекращения военного противостояния в демилитаризованной зоне между двумя странами. Также стороны утвердят состав и параметры функционирования межкорейского военного комитета, сообщает агентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео выразил сильное недовольство слишком быстрым сближением Южной и Северной Корей.

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