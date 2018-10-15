Понедельник, 15 Октября 2018 года
12:45:40 МСК

Военное руководство Южной Кореи встретится с генералитетом КНДР

Политика

Стороны утвердят состав и параметры функционирования межкорейского военного комитета

Сеул, 15 октября 2018, 11:45 — REGNUM  Между Сеулом и Пхеньяном достигнута договоренность о проведении переговоров высокого уровня между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что переговоры должны состояться в ближайшее время. В ходе встречи генералитет КНДР обсудит с военачальниками Южной Кореи вопросы прекращения военного противостояния в демилитаризованной зоне между двумя странами. Также стороны утвердят состав и параметры функционирования межкорейского военного комитета, сообщает агентство.

Читайте также: Дональд Трамп: Южная Корея не снимет санкции с КНДР без разрешения США

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео выразил сильное недовольство слишком быстрым сближением Южной и Северной Корей.

Читайте также: США недовольны быстрым сближением Южной Кореи и КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить