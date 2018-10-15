РФ и Сьерра-Леоне намерены усилить совместную борьбу с пиратством

Фритаун, , 11:41 — REGNUM Россия и Сьерра-Леоне настроены на расширение двусторонних политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. О таких взаимных намерениях Москвы и Фритауна было заявлено на прошедшей встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био, которая состоялась 13 октября во Фритуане.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, также на встрече «была обоюдная нацеленность на активизацию сотрудничества в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе в рамках задач усиления борьбы с терроризмом, пиратством и наркотрафиком».

Кроме того, стороны затронули вопросы укрепления внешнеполитического взаимодействия по актуальной международной и африканской проблематике. В ходе беседы, в которой также участвовал министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба, были предметно обсуждены «состояние и перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-сьерралеонских отношений».

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