Глава МИД Палестины поблагодарил Индонезию за поддержку

Джакарта, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малики выразил признательность и благодарность Индонезии за поддержку в борьбе палестинского народа за независимость, сообщает Antaranews.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после встречи с палестинской делегацией заявила, что Риад аль-Малики выразил признательность Индонезии за поддержку.

Ретно Марсуди также отметила, что министр иностранных дел Палестины выразил надежду, что Индонезия будет бороться за судьбу Палестины в ООН.

Глава МИД Индонезии пообещала, что «с января 2019 года Индонезия официально займет место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, и палестинский вопрос будет на повестке дня ближайшие два года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года.

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