Global Times: Сдержанность Китая сможет предотвратить новую холодную войну

Пекин, , 11:38 — REGNUM Китай не заинтересован в холодном противостоянии с США, в последнее время оказывающих на КНР все большее давление, поэтому Пекин и проводит сдержанный курс, направленный на то, чтобы избежать новой холодной войны, сообщает китайское издание The Global Times.

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Выступая с интервью консервативному комментатору Хью Хьюиту, советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон обвинил Китай в использовании международного порядка для продвижения исключительно своих интересов. Он подчеркнул, что «пришло время» дать отпор Китаю. В последнее время США вообще, отмечает издание, стали оказывают все большее влияние на Китай. Заявления Болтана стали лишь продолжением того, о чем говорил вице-президент страны Майкл Пенс. Несмотря на позицию Вашингтона, Пекин пока не пошел на контрмеры в ответ на действия Белого дома.

«Это не означает, что Китай пойдет на уступки в принципиальных вопросах. Когда бы США ни стали провоцировать Китай в области торговли, Южно-Китайском море или по вопросу Тайваня, КНР не колеблясь пойдет на ответные меры», — подчеркивает издание.

Китай мог бы в ответ на то, что его в США назвали «стратегическим соперником», назвать США так же — «стратегическим противником», но пока Пекин этого не делает, поскольку стремится к дальнейшим реформам и открытости. Китай не Советский Союз и не пойдет на новую холодную войну. КНР обладает экономическим и военным потенциалом и не заинтересован в масштабном противостоянии США. Новая холодная конфронтация не сможет обрести форму, если Китай проявит сдержанность.

«Сколько бы политические элиты и лидеры общественного мнения ни занимались подстрекательством, бо́льшая часть граждан США и остального мира наконец поймет значимость рациональной стратегического сдерживания КНР», — указывает The Global Times.

«Если американские элиты считают, что могут убедить всех граждан США в необходимости взвалить на свои плечи бремя противостояния с Китая для предотвращения надуманных угроз, они могут продолжать стараться», — продолжают в издании.

Пока американская сторона ожидает, что предполагаемая встреча между президентами США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине станет возможностью оказать дополнительное давление на Пекин, в Китае эту встречу считают возможностью положить конец нынешней торговой войне.

Несмотря на ухудшение отношений Китая с США, Пекин по-прежнему намерен продолжать реформы и разрешать внешние конфликты разумным образом. В Китае по-прежнему считают, что от мирных двухсторонних отношений выиграют обе стороны, тогда как от противостояния проиграют и Китай, и США.

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Напомним, ранее главы МИД КНР и Мексики Ван И и Луис Видегарай Касо провели телефонные переговоры, в рамках которых стороны обсудили недавнее подписание трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Видегарай подчеркнул, что Мексика — независимое суверенное государство, поэтому подписание этого соглашения никак не повлияет на отношения с Китаем ни в какой плоскости.

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