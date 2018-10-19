Зачем Порошенко девиз — и зачем он выбрал именно «Армию, Веру, Язык»?

Киев, , 08:27 — REGNUM Выдвинутый Петром Порошенко девиз — «Армия, Вера, Язык» — с одной стороны, копирует давнюю традицию политических девизов, а с другой — показывает стремление президента ассоциировать свою персону с вызывающими доверия народа институтами и представлениями. С учетом того, что доверие к государственному аппарату значительно ниже доверия к церкви или армии, логика Порошенко понятна, но есть проблема. В чем она состоит, пишет автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

По результатам исследований социально-политических настроений граждан Украины, от следующего президента ждут прежде всего прекращения военных действий на Востоке страны (66%), усиления борьбы с коррупцией (49%), повышения социальных стандартов (34%) и качества медицины (24%) и возрождения промышленности (33%). Для сравнения, первоочередного укрепления обороноспособности Украины ждут от следующего президента 9%, защиты украинского языка и культуры — вовсе 4%, а вопросы церкви не попали даже в первые 12 пунктов приоритетов. При этом на первой пятерке приоритетов кучкуются Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, Порошенко же пытается опереться на приоритеты, которые имеют отношение к интересам государственных и общественных институтов, которым особенно доверяет народ.

Только вот способы, которыми он этого старается достичь, доказывают, что не зря в порошенковском девизе нет ни одного из самых часто упоминаемых слов в девизах разных стран — единства, свободы, труда, родины, Бога. Потому что даже «вера» по-порошенковски — изменяемая им религия — является только суррогатом веры.

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