США и ЕС — «враждебные союзники». И чем более враждебные, тем лучше для РФ

Москва, , 11:31 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу, как все уже успели убедиться, свойственно говорить эпатажные вещи, иногда — в отталкивающей форме, но при этом смотреть в корень и обнажать его. Так и в вопросе об отношениях США с Европейским союзом. «Враждебный союзник» — это формально оксюморон, но явно не из категории «живой труп»: речь идёт об отражении действительного положения дел в отношениях между этими двумя составляющими совокупного Запада, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Трамп в интервьютелеканалу CBS заявил, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз. О

Вес этих двух составляющих Запада, конечно же, разный, их мировое влияние разное. Европейский союз своей враждебностью мало может навредить США, а вот США, если займут действительно враждебную ЕС позицию, смогут полностью его уничтожить. Уверен, что в Брюсселе и крупнейших европейских столицах это понимают.

Тем не менее, неприязнь европейцев к США будет только возрастать, тут никто ничего поделать не сможет. Виноваты в этой неприязни сами американцы: слишком уничижительно они демонстрировали своё превосходство Европе в послевоенное время.

Да, они много сделали для формирования Западной Европы в её традиционном виде, и крупные западные державы отдают за это должное «дяде Сэму». Но дядя есть дядя: это не отец и не брат. И этот дядя слишком увлёкся своими собственными играми в доме «племянников».

Неудобное им политическое патронирование со стороны США европейские государства стараются компенсировать экономическими дивидендами. Американцы же хотят навязать им ещё и экономический патронат. Это явный перебор. И даже жупел «враждебной России» Вашингтону в этом не поможет.

Одним словом, чем больше противоречий будет между США и Западной Европой, тем России лучше. Надеюсь, Дональд Трамп в их создании и обострении преуспеет.

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