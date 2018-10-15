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В Оренбуржье назначен новый главный федеральный инспектор

Политика

Пост ГФИ по Оренбургской области занял генерал-майор Ринат Гильмутдинов

Оренбург, 15 октября 2018, 11:11 — REGNUM  В Оренбурге, сегодня, 15 октября, политической элите представили нового главного федерального инспектора. На эту должность назначен генерал-майор Ринат Гильмутдинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

В Доме советов нового ГФИ представил помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. До назначения на должность ГФИ Гильмутдинов занимал должность начальника Управления специальной связи и информации ФСО России в Приволжском федеральном округе.

Олег Машковцев подчеркнул, что Ринат Гильмутдинов уже работал в Оренбуржье и этот регион ему знаком. Он работал начальником Управления ФАПСИ по Оренбургской области. Особое внимание ГФИ уделит выборам 2019 года. Напомним, что в сентябре 2019 года истекает срок губернаторских полномочий Юрия Берга.

Добавим, что должность Главного федерального инспектора по Оренбуржью стала вакантной после смерти Сергея Гаврилина. Он скоропостижно скончался в мае 2018 года.

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