Радикальные боевики отказались выполнять Сочинское соглашение

Дамаск, , 11:10 — REGNUM Крупнейшая джихадистская группировка выступила с заявлением, официально отвергающим соглашение об Идлибской демилитаризованной зоне, которое было заключено в Сочи 17 сентября.

Вечером 14 сентября группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала заявление, в котором говорится, что она не будет отступать из буферной зоны Идлиба и сохранит в этом районе свою живую силу и тяжелое вооружение.

Заявление исламистов было опубликовано накануне истечения крайнего срока вывода, который официально уже истек. До 10 октября из демилитаризованной зоны должно было быть выведено все тяжелое вооружение, а к 15 октября ее должны были покинуть все радикальные группировки.

По информации Сирийской арабской армии, 14 октября боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также отнесена к радикальным группировкам, занимались укреплением своих позиций на севере провинции Латакия.

За выполнение Сочинского соглашения на данном этапе отвечает Турция. Представители турецкой разведки проводили переговоры со всеми исламистскими группами. В отношении несогласных боевиков планировалась военная операция. В провинцию Идлиб из Турции передислоцирована бригада турецких коммандос, а также другая живая сила и тяжелая боевая техника.

Таким образом, у турецких военных сил достаточно. Будет ли политическая воля на проведение военной операции? Ждем реакции Турции на поведение радикалов.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что только на прошлой неделе было ликвидировано три полевых командира «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).