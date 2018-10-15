Администрацию Екатеринбурга покинули ещё два вице-мэра

Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Екатеринбурге из мэрии уволены ещё два крупных чиновника. В отставку отправлены вице-мэры Сергей Тушин и Вадим Дударенко.

Информация об этом появилась ещё на прошлой неделе. Но 15 октября её подтвердили официально.

Ране мэрию покинули тоже два вице-мэра. В отставку ушли Алексей Белышев и Евгений Архипов.

Кроме того, своих постов лишились главы Верх-Исетского и Орджоникидзевского районов.

По оценкам наблюдателей, череда отставок подошла к концу.

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