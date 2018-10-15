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ВВС НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

Политика

Истребители ВВС Бельгии F-16 Fighting Falcon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов Ан-26 и Ил-76

Вильнюс, 15 октября 2018, 11:07 — REGNUM  Истребители Североатлантического альянса (НАТО) на прошлой неделе дважды сопровождали военные самолеты Вооруженных сил РФ над Балтийским морем, сообщает 15 октября пресс-служба Минобороны Литвы.

Отмечается, что 11 октября истребители ВВС Бельгии F-16 Fighting Falcon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов Ан-26 и Ил-76, совершавших перелеты из Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель управления операций морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри заявил, корабли и самолеты Вооруженных сил России «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях Североатлантического альянса в Арктике.

Читайте подробнее: Нидерланды обвинили Россию в провокациях во время учений НАТО в Арктике

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