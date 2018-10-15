Рейтинг президента Перу вырос на фоне ареста лидера оппозиции Фухимори

Лима, , 11:09 — REGNUM С 15 октября в Перу начинается напряженная политическая неделя, в ходе которой будет принято решение по вопросу продления предварительного заключения лидера оппозиции Кейко Фухимори, сообщает агентство Prensa Latina.

Ожидается, что прокурор Хосе Перес запросит предварительное заключение для Фухимори сроком на 18 или 36 месяцев. Кейко Фухимори возглавляет партию «Народная сила», которая обладает большинством в парламенте (62 депутата из 130). Лидеры партии объявили о мобилизации своих сторонников на митинг за освобождение Фухимори.

Прокурор Перес запросил защиты для себя и своей семьи в связи с тем, что получает угрозы от оппозиционных активистов.

Между тем, согласно опросу консалтинговой компании Ipsos, 75% перуанцев считают Кейко Фухимори виновной в отмывании денег. На фоне последних событий уровень одобрения деятельности президента Перу Мартина Вискарры вырос с начальных 45% до 61%. Напомним, Мартин Вискарра был вице-президентом и занял кресло главы государства после отставки президента Педро Пабло Кучински в марте 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Кейко Фухимори была задержана 10 октября по подозрению в отмывании денег совместно с бразильской строительной компанией Odebrecht, незаконном финансировании избирательной компании и создании преступной организации в своей партии с целью незаконным путем прийти к власти.

Кейко Фухимори — дочь диктатора Альберто Фухимори, возглавлявшего Перу в 1990—2000 годы. 3 октября было окончательно отменено помилование для Фухимори, обвинявшегося в многочисленных преступлениях в годы его президентства, в том числе в причастности к убийствам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу задержана лидер оппозиции Кейко Фухимори