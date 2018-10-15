Японским правым не нравится император

Анатолий Кошкин, , 11:23 — REGNUM

За годы премьерства Синдзо Абэ в различных областях общественной жизни Японии явственно проявились признаки поправения в политике. Активизировались сторонники пересмотра послевоенной «мирной конституции», основной целью которого является отмена запрета на обладание вооруженными силами и отказа от права ведения войн. Сейчас де-факто воссозданным в нарушение конституции уже достаточно мощным современным армии, флоту и авиации кабинет Абэ и правящая Либерально-демократическая партия хотят придать и официальный юридический статус, отбросив эвфемизм «силы самообороны». Эту линию всемерно поддерживают правонационалистические организации, значительная часть которых объединена в охватывающую всю страну так называемую «Японскую конференцию» («Ниппон кайги»), ставящую целью «возродить прежнюю прекрасную Японию». При этом под «прекрасной традиционной Японией» понимаются мрачные времена японского милитаризма. Активным членом и духовным руководителем этого правонационалистического объединения является сам премьер Абэ.

Для реализации поставленной цели вновь, как и в довоенной Японии, разрабатываются программы «патриотического воспитания народа». Еще при первом кабинете Абэ была проведена реформа образования с тем, чтобы искоренить в учебниках «мазохизм в отношении истории», а именно, вычеркнуть негативные оценки политики японского государства в годы Второй мировой войны.

Пользуясь поддержкой на «самом верху», японские правые стали открыто совершать нападки за «мягкотелость» на всех, кто осмеливается противостоять их планам. Дело дошло до беспрецедентных выпадов националистов в адрес действующего императора, который до сих пор является для многих жителей этой страны священным потомком спустившихся с небес богов, основавших и непрерывно веками правивших «священной нацией Ямато». Вера в божественное происхождение императорской семьи сохраняется и поддерживается в народе Страны восходящего солнца. Доводилось встречать японцев, которые с возмущением отзывались об американцах, которые, воспользовавшись оккупацией страны, заставили императора Хирохито публично объявить о своем человеческом происхождении, чем «нанесли оскорбление всей нации».

И если к Хирохито, при абсолютной власти которого многочисленные народы Восточной Азии оказались под жестокой пятой японских оккупантов и страдал от захватнической политики милитаристов и сам японский народ, после войны относились почтительно, то его сына императора Акихито за миролюбие и пацифизм японские воинствующие националисты готовы подвергнуть остракизму.

Старший священнослужитель храма Ясукуни, именуемого антивоенными силами Японии и в странах — жертвах японской агрессии «заповедником милитаризма», Кунио Кохори допустил ранее немыслимую критику в адрес действующего императора и готовящегося сменить его на троне крон-принца Нарухико, а также его жены принцессы Масако. Возглавлявшему синтоистский храм, где канонизированы души 2,46 млн погибших в войнах за «священную нацию Ямато», включая казненных по приговору Токийского трибунала военных преступников из числа руководителей милитаристской Японии, не понравилось, что монарх отказывается совершать провоцирующие захваченные в годы войны японцами страны поклонения душам японских военных и, в отличие от премьер-министров, членов кабинета и парламентариев от правящей Либерально-демократической партии, не направляет в храм подношения.

В нарушение существующего в стране строгого табу на критику императора Кохори заявил: «Чем больше поездок (за рубеж) он совершает, тем больше дистанцирует себя от Ясукуни… Не посещая храм, Акихито стремится его разрушить».

Как сообщает японская пресса, император Акихито никогда не посещал храм Ясукуни. Напротив, он ищет примирения с бывшими противниками Японии, выражал сожаление по поводу военных действий в Китае и на Корейском полуострове, посетил ряд мест сражений на островах Тихого океана, где отдал честь погибшим. Это и привело к конфликту с императором правонационалистических сил.

Занявший воинственную позицию священник выразил опасение, что готовящийся в следующем году сменить отца на императорском троне крон-принц Нарухико и его жена принцесса Масако также займут негативную позицию по отношению к храму Ясукуни.

Последовали обвинения крон-принца и его жены в «ненависти к синтоизму».

Хотя синтоистский священиик вынужден был выйти в отставку за свои кощунственные по японским понятиям слова, у него немало сторонников среди правых, которые не скрывают своих намерений восстановить довоенный статус императора и вновь превратить его из номинальной фигуры в послушно следующего их политическому курсу «отца нации», чтобы, как и в милитаристской Японии, прикрываясь сакральной фигурой божественного микадо, вершить свои дела. Чем это закончилось 73 года назад, хорошо известно…

Токио