Киев, , 10:57 — REGNUM На Украине работает более 1,1 тыс. военных юристов, заявил директор юридического департамента министерства обороны Украины полковник юстиции Валерий Коваль, сообщает 15 октября пресс-служба оборонного ведомства Украины.

По его словам, в боевых бригадах ВСУ работают по три юриста. Также в 2014 году было создано северное территориальное управление в Киеве и пять отделов в Виннице, Львове, Харькове, Одессе и Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр).

Коваль добавил, что за 2015−2018 годы на Украине более чем в два раза увеличилось количество судебных дел, где стороной или третьим лицом выступает минобороны Украины.

Напомни, в 2014 году на Украине началась гражданская война, развязанная киевской хунтой. Тогда же Киев начал активно вкладывать средства в развитие оборонного сектора страны.