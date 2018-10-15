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Число судебных тяжб с минобороны Украины увеличилось более чем в два раза

Политика

...за три года

Киев, 15 октября 2018, 10:57 — REGNUM  На Украине работает более 1,1 тыс. военных юристов, заявил директор юридического департамента министерства обороны Украины полковник юстиции Валерий Коваль, сообщает 15 октября пресс-служба оборонного ведомства Украины.

По его словам, в боевых бригадах ВСУ работают по три юриста. Также в 2014 году было создано северное территориальное управление в Киеве и пять отделов в Виннице, Львове, Харькове, Одессе и Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр).

Коваль добавил, что за 2015−2018 годы на Украине более чем в два раза увеличилось количество судебных дел, где стороной или третьим лицом выступает минобороны Украины.

Напомни, в 2014 году на Украине началась гражданская война, развязанная киевской хунтой. Тогда же Киев начал активно вкладывать средства в развитие оборонного сектора страны.

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Вооруженные силы Украины
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