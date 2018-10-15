База Каспийской флотилии в Дагестане будет построена до конца 2018 года

Махачкала, , 10:40 — REGNUM Строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии планируется завершить до конца 2018 года. К настоящему времени завершено строительство первого этапа пункта, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе Минобороны страны.

Для размещения корабельно-катерного и судового состава в Махачкале ведется поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений, в том числе объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.

Ход проводимых работ проконтролировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он остался доволен темпами строительства и отметил, что работы ведутся точно по графику и с высоким качеством.

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Напомним, в апреле текущего года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о переводе базы Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. в Дагестане встретили это известие с энтузиазмом — реализация планов Минобороны позволит создать в регионе новые рабочие места и обеспечить местные действующие предприятия заказами.