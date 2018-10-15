После Хашогги Вашингтон порвет с Эр-Риядом? — American Conservative

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Если подтвердится предположение о том, что оппозиционный руководству Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле, в отношениях Эр-Рияда с США и другими западными государствами может произойти то, чего королевству удавалось избежать, несмотря на свое деспотическое правление, — разрыв, пишет Майкл Хортон в статье для американского издания The American Conservative.

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Этот процесс, возможно, начался с интервью президента США Дональда Трампа, который на передаче «60 минут» 14 октября заявил, что его администрация «доберется до сути» исчезновения репортера. Если же предположения о его смерти подтвердятся, что королевству придется столкнуться с «серьезным наказанием».

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Действительно несмотря на предположительную причастность Эр-Рияда к терактам 11 сентября 2001 года, давнюю поддержку королевством радикальных исламистских группировок, одной из наихудших ситуаций в мире с правами человека, а также невзирая на варварские методы ведения войны в Йемене, Саудовская Аравия до настоящего момента практически всегда избегала недовольства членов Республиканской и Демократической партий. Напротив, представители обеих партий высоко оценивают королевство, называя его одним из важнейших союзников Вашингтона. Более того, администрация Трампа, похоже, вывела превознесение властей Саудовской Аравии на новый уровень. Сам Трамп похвалил наследного принца Мухаммеда бен Салмана за его «смелые новые реформы».

И это тот самый наследный принц, который изолировал несколько сот бизнесменов Саудовской Аравии, а также членов правящей династии и вооруженных сил в отеле Ritz Carlton в столице королевства, пока они не согласились подписать нужные документы и передать ему активов на миллиарды долларов. Администрация Трампа высоко оценила эти репрессии, тогда как по меньшей мере один из задержанных, генерал-майор Али Аль-Кахтани, по всей видимости, был замучен до смерти.

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Мухаммед бен Салман также является основным инициатором кровопролитной и безрезультатной войны в Йемене, обходящейся Эр-Рияду ежемесячно в нескольких миллиардов долларов. Целями же ВВС королевства, которым активно помогают военные США, стали фермы, заводы и прочая гражданская инфраструктура страны. Самым недавним примером варварского характера военного вмешательства Саудовской Аравии в войну в Йемене стало уничтожение автобуса, в котором ехали дети. После этой трагедии, в результате которой погибло 40 детей, Мухаммед бен Салман, по некоторой информации, заявил на встрече с военными, что Эр-Рияд хочет «создать глубокий отпечаток на сознании многих поколений жителей Йемена».

«Мы хотим, чтобы их дети, женщины и даже мужчины дрожали при одном лишь упоминании имении Саудовской Аравии», — подчеркнул наследный принц.

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Такой курс можно объяснить тем, что Эр-Рияду нечего бояться от пересмотра Вашингтоном своей помощи военным королевства. Раз за разом администрация Трампа закрывает глаза на преступления Эр-Рияда в Йемене, постоянно призывая им самим расследовать свои зверства. Кроме того, глава Государственного департамента США Майкл Помпео убедил конгресс в том, что Саудовская Аравия и ее партнер по вторжению ОАЭ принимают все необходимые меры для предотвращения гибели мирных жителей.

На сегодняшний день все попытки законодателей США добиться прекращения помощи США Эр-Рияду из-за войны в Йемене не увенчались успехом. Но процесс не останавливается. Конгресс также начал предпринимать шаги в прояснении ситуации с Хашогги, в связи с которой предлагается прекратить финансирование, подготовку и инструктаж армии королевства.

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Если же Трамп не выполнит свою угрозу о наказании Йемена, если и когда связь между Эр-Риядом и исчезновением Хашогги станет очевидной, это будет чреватым далекоидущими последствиями для репутации США. Более того, журналисты и несогласные по всему миру окажутся в еще большей опасности.

Напомним, заявление президента США Дональда Трампа о необходимости наказать Эр-Рияд привело к росту цен на нефть. По словам экспертов, стоимость баррели нефти Brent декабрьской поставки выросла на 1,23% до $81,41. Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла до $72,13 (+1,12%).