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Франция, Германия, Британия обеспокоены исчезновением журналиста Хашогги

Политика

Франция, Германия и Великобритания требуют расследования исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги

Париж, 15 октября 2018, 10:40 — REGNUM  Франция, Германия и Великобритания сделали совместное заявление об исчезновении саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Защита свободы слова, печати, а также защита журналистов являются ключевыми приоритетами для Германии, Великобритании и Франции» — говорится в совместном заявлении трех европейских стран.

Франция, Германия и Великобритания разделяют серьезную озабоченность, выраженную высоким представителем Европейского союза Федерикой Могерини и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом касательно исчезновения саудовского журналиста.

Стороны требуют заслуживающего доверия расследования, чтобы установить правду о том, что произошло в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года и определить лиц, виновных в исчезновении Джамала Хашогги, и привлечь их к ответственности.

«Мы поощряем совместные усилия Турции и Саудовской Аравии в этом направлении и ожидаем, что правительство Саудовской Аравии предоставит подробный ответ. Мы передали это совместное заявление непосредственно властям Саудовской Аравии», — сообщает МИД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джамал Хашоги — обозреватель Washington Post и редактор нескольких крупных саудовских газет. С 2 октября 2018 года о судьбе журналиста, критикующего саудовскую власть, ничего не известно.

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Политическая жизнь Франции
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