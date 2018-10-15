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Власти Ингушетии согласовали митинг о границе с Чечней еще на два дня

Политика

Протестная акция длится уже 12-й день

Магас, 15 октября 2018, 10:32 — REGNUM  Митинг против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией продлится до 17 октября. Организаторы протестной акции в Магасе согласовали его проведение с правительством республики, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе главы региона.

Напомним, ранее было подписано главой правительства Зялимханом Евлоевым заявление митингующих о согласовании акции с 8 по 15 октября. До этого — с 4 октября протестная акция была несанкционированной. Она была организована стихийно сразу после голосования в парламенте Ингушетии за принятие закона о границе между Чечней и Ингушетией.

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По заявлению ряда депутатов во время голосования была допущена фальсификация итогов. По официальным данным, за закон проголосовали 17 из 25 присутствовавших депутатов, против трое и пятеро воздержались. Как утверждают организаторы митинга, по факту большинство парламентариев проголосовали против закона о границе, который якобы ущемляет интересы Ингушетии.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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