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Конфликт между Вашингтоном и Эр-Риядом привел к росту цен на нефть

Политика

Цена за баррель нефти Brent выросла на 1,23% до $81,41

Конфликт между Вашингтоном и Эр-Риядом привел к росту цен на нефть
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Нью-Йорк, США, 15 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Конфликт между США и Саудовской Аравией вокруг предполагаемого убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги поддерживает высокие цены на нефть, передает телеканал N-TV 15 октября.

Как отмечают наблюдатели рынка, из-за этого конфликта в начале недели цены на нефть продолжают идти вверх. Цена за баррель нефти Brent декабрьской поставки выросла на 1,23% до $81,41. Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла до $72,13 (+1,12%).

Как сообщало ИА REGNUM, проживавший в США оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. США обвиняют Саудовскую Аравию в убийстве журналиста, арабское королевство отрицает свою причастность к исчезновению Хашогги.

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США и Саудовская Аравия
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