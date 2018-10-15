В Китае под суд за коррупцию пойдет глава крупной компании

Пекин, , 10:17 — REGNUM Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины уволила со государственной службы и исключила из партии председателя правления крупнейшей в Китае компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом пишет портал China Daily.

Отмечается, что Сяоминь допустил серьезное нарушение партийной дисциплины и законов Китая. Сообщается, что также глава крупного предприятия будет привлечен к уголовной ответственности «за незаконные доходы».

«Присутствуя на банкетах, оплачиваемых за счет государства, посещая частные клубы и роскошные рестораны и оплачивая государственными средствами поездки родственников, Сяоминь нарушил восемь пунктов правил КПК по улучшению поведения партии и правительства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что экс-глава комитета КПК по провинции Ганьсу Ван Саньюнь предстал перед судом города Чжэнчжоу по обвинению в использовании должностного положения для получения незаконной прибыли и взяточничестве.

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