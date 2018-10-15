Избирком Хакасии решил отозвать иск о снятии с выборов коммуниста

Абакан, , 10:17 — REGNUM Иск республиканского избиркома о снятии с выборов кандидата в главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова будет отозван. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 октября, сообщили в избирательной комиссии региона.

«Комиссия сегодня, 15 октября, рассмотрела повторно представление прокуратуры. Ситуация следующая: изложенные в представлении прокуратуры обстоятельства действительно имеют место быть, но срок истёк. В связи с этим выполнить предписание прокуратуры не представляется возможным, поэтому иск будет отозван», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе ресизбиркома.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября в избирком Хакасии поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым на стадии выдвижения, содержатся ошибки. Например, неверно написано название регионального отделения КПРФ, а Российская Федерация превратилась в «Российкую».

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В связи с этим ресизбирком решил направить материалы в суд.

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13 октября Михаил Развожаев, назначенный 3 октября врио главы Хакасии на период, пока в регионе не изберут губернатора, попросил избирательную комиссию республики «ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение: отозвать иск из суда, дать выборам состояться». При этом он подчеркнул, что ошибки Коновалова, допущенные им при выдвижении и проведении предвыборной агитации, считает грубыми «с формально-юридической точки зрения», а с «общечеловеческой» — нелепыми.

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Напомним, второй тур выборов главы Хакасии должен состояться в связи с тем, что 9 сентября, в единый день голосования, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Первое место занял кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%), второе — единоросс Виктор Зимин (32,42%), который на тот момент являлся действующим главой Хакасии. Второй тур назначили на 23 сентября, но Зимин с выборов снялся. Вместо него в борьбу вступил справоросс Андрей Филягин, получивший 9 сентября третье место (11,23%). Повторное голосование назначили на 7 октября, но и Филягин незадолго до него с выборов снялся.

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Второй тур перенесли опять — на 21 октября. Сегодня, 15 октября, стало известно, что кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (четвёртое место в первом туре с результатом 6,61%), который должен был побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, также принял решение не участвовать в выборах. Теперь повторное голосование должны перенести на 11 ноября. Имя Коновалова в бюллетене останется единственным. Для избрания ему необходимо набрать 50% плюс один голос. Если этого не произойдёт, в Хакасии будут объявлены новые выборы.

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