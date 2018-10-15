Транспортное сообщение между Сирией и Иорданией возобновлено

Дамаск, , 09:57 — REGNUM Для перемещения грузов и пассажиров Сирия и Иордания открыли границу. Контрольно-пропускной пункт «Насиб» вновь заработал сегодня, 15 октября. По данным новостного портала An-Nashra, пограничный переход возобновил работу с 08:00 по местному времени.

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Напомним, ране о достигнутой договорённости открыть движение по пограничному переходу «Насиб» сообщили правительство Иордании и глава МВД Сирии. Оставшиеся нерешённые вопросы были обсуждены накануне, 14 октября, на встрече представителей двух стран.

Добавим, что в настоящее время полным ходом идут работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Пока удалось открыть только 20-километровый участок.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничный переход «Насиб», который является главным транзитным окном для грузов из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива, прекратил свою работы в 2015 году.

В июле 2018 года после того как сирийская армия вернула контроль над всей иордано-сирийской границей, включая КПП «Насиб», здесь практически сразу приступили к восстановительным работам.

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