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Малайзия отправила 40 волонтеров в пострадавший от землетрясения Палу

Политика

Заместитель премьер-министра Малайзии отправила добровольцев в Палу

Куала-Лумпур, 15 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Заместитель премьер-министра Малайзии Датук Сери Ван Азиза Ван Исмаил отправила добровольцев в Палу, Центральный Сулавеси, сообщает Antaranews.

Волонтеры из малайзийского исламского совета по переговорам и сил обороны Малайзии прибыли в сопровождении ряда малайзийских СМИ. Группа насчитывала 40 человек.

«Мы пожертвуем средства организации Индонезийский красный полумесяц, а группа волонтеров укрепит связи между Индонезией и Малайзией», — заявил глава малайзийского исламского совета по переговорам.

Заместитель премьер-министра Малайзии выразила надежду, что с добровольцами ничего не случится и они благополучно вернутся на родину. Датук Сери Ван Азиза Ван Исмаил также передала группе волонтеров флаг Малайзии.

Напомним, заместитель премьер-министра Малайзии прибыла в Индонезию 9 октября 2018 года, чтобы встретиться с президентом страны Джоко Видодо. В ходе встречи стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес.

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Политика Малайзии
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