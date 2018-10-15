В Иркутской области Саянск и Харайгунское МО могут стать единым целым

Иркутск, , 09:50 — REGNUM В Иркутской области может стать одним муниципалитетом меньше: мэр Саянска Олег Боровский инициировал вопрос о присоединении к городу Харайгунского муниципального образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по данным, приведённым на официальном сайте Саянска, вопрос объединения поднимался и ранее, но, поясняя актуальность данной инициативы, мэр Саянска, в частности, подчеркнул:

«На территории Харайгунского муниципального образования расположено самое большое количество дачных участков саянцев. Ежегодно их владельцы обращаются к мэру Саянска с большим количеством жалоб на качество дорог и просьбами о ремонте. Поднимаются и другие темы. В их числе — перевозка школьников. Глава района обращается к Саянску с тем, чтобы город взял на себя доставку учеников в саянскую школу не только из Харайгуна, но и других поселений, расположенных на этой стороне Оки».

По оценке Олега Боровского, от присоединения к Саянску жители Харайгунского МО ничего не теряют. Из преимуществ такого объединения он выделил более доступное обслуживание:

«Жители сельской местности просто будут относиться к городу Саянску, который гораздо ближе, а значит, ближе больница, скорая помощь, полиция и все остальное», — заявил мэр.

Решение об объединении будет приниматься по итогам общественных слушаний. Далее положительное решение должны принять депутаты трёх дум: Саянска, Харайгунского МО, Зиминского района.