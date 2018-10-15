«Oh, those Russians», ВИЧ и фиаско «уважаемых людей»: тюменская неделя

Елена Миронова, , 21:48 — REGNUM

Стоит ли в обязательном порядке сдавать анализ на ВИЧ? Каким именем назвать аэропорт Рощино? Сколько стоят выборы губернатора? Кто удостоился чести не платить налог на имущество организаций? Этими и другими вопросами задавались тюменцы на минувшей неделе — с 8 по 15 октября.

Одним заседанием — «трёх зайцев»

В областной столице, Тюмени, через месяц после выборов, 8 октября 2018 года, на первом заседании городской думы седьмого созыва был избран глава города, спикер и вице-спикер местного парламента. Словом, «убили» сразу «трёх зайцев».

Мэром Тюмени на ближайшие пять лет единогласно стал Руслан Кухарук. Его соперником на депутатских выборах был заместитель директора регионального департамента имущественных отношений Владимир Третьяков.

О Руслане Кухаруке известно, что он родился в 1979 году. Является выпускником юридического факультета Тюменского государственного университета. На муниципальной службе состоит 16 лет. В 2002 году работал заведующим сектором правовой работы администрации Тюменского района. Затем перевёлся в департамент имущественных отношений Тюменской области. Весной 2011 года был назначен директором департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Через пять лет стал заместителем главы города. С мая 2018 года, после назначения главы Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области, временно руководил администрацией города. В своей вступительной на должность речи Руслан Кухарук был неоригинален. Слово «преемственность» звучало через предложение, что очередной раз доказывает бесперебойную работу вертикали власти в регионе.

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Председателем думы на этом же заседании был избран бывший заместитель губернатора Тюменской области, курировавший строительство, ныне депутат парламента столицы региона Евгений Заболотный.

Его поддержали 28 думцев, и шестеро парламентариев проголосовали за оппонента — представителя ЛДПР Олега Касьянова. Избрание Заболотного спикером не стало сенсацией. Ранее, 21 сентября, на конференции регионального отделения «Единой России» тюменские партийцы путем тайного голосования выдвинули его в председатели думы Тюмени.

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Напомним, в думу Тюмени седьмого созыва 9 сентября 2018 года избрано 36 депутатов. Из них 26 парламентариев — представители «Единой России», пятеро — ЛДПР, трое — КПРФ, и двое — «Справедливой России».

Заместитель председателя тюменской думы Дмитрий Осипов был избран депутатами единогласно.

Кто инвестирует, тот и музыку заказывает

Тем временем стало известно, сколько стоит бесконкурентная губернаторская кампания в одном из развитых регионов страны. А так же отдача инвестиций в политику.

Избирком Тюменской области опубликовал итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов в главы региона. Согласно документации, самая дорогая предвыборная кампания была у избранного губернатора Александра Моора. «Единая Россия» на его предвыборную кампанию не поскупилась на 28,7 млн рублей, добровольные пожертвования от сочувствующих предприятий составили 34,2 млн рублей. Итого — 62,9 млн рублей.

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Самый маленький избирательный фонд был у представителя КПРФ Ивана Левченко, который из общей суммы 373,9 тыс. рублей большую часть, 316,3 тыс. рублей, внёс лично, а 57,5 тыс. рублей — партия.

Почти одинаковые по размеру, чуть более миллиона рублей, фонды были у кандидатов от «Справедливой России» и ЛДПР — Владимира Пискайкина и Артёма Зайцева.

Напомним, за Александра Моора 9 сентября 2018 года проголосовали 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки. За Артёма Зайцева — 12,99%. За Ивана Левченко — 12,82%. За Владимира Пискайкина — 5,77% из общего числа избирателей.

Кроме того, стало известно о беспрецедентном потеплении инвестиционного климата в регионе в 2019 году. В Тюменской области планируется снизить до нуля ставки налога на имущество юридических лиц и транспортного налога для бизнеса. Но Сезам откроется не для всех. В перечень вошли предприятия нефтехимической промышленности, IT-бизнес, сфера обращения с отходами, производители электроэнергии, алкогольной продукции, а также народные промыслы. Причём наблюдатели быстро сложили дважды два: теплое отношение к инвесторам и щедрые финансы на предвыборную кампанию Александра Моора. Понятно: чтобы выиграть в рулетку, надо купить казино. Ведь именно нынешний глава региона внёс предложения о налоговых послаблениях в областную думу. Законодательную инициативу губернатора Моора депутаты Тюменской облдумы планируют рассмотреть 18 октября.

Итак, предлагается установить нулевую ставку налога на имущество организаций для предприятий по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена и прочей нефтехимической продукции с проектной мощностью не менее 1,5 миллиона тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства. Кроме того, в 2019 году планируется в 2019 году снизить до 1,5% ставку имущественного налога организациям по переработке нефти с проектной мощностью не менее трёх миллионов тонн в год.

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Также от налога на имущество организаций планируется освободить резидентов зон экономического развития; предприятия, задействованные в строительстве и эксплуатации объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений; организации, строящие и эксплуатирующие оздоровительные и логистические комплексы; IT-бизнес, индустриальные парки; транспортировщики газа, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, и реализующие региональные программы газификации; организации по производству водки, пива и стеклянной тары.

В 2019 и 2020 годах планируется установить ставку налога на имущество организаций в размере 1,1% предприятиям, оказывающим комплексные услуги по выработке электрической энергии на базе собственного мобильного оборудования, пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, парк которого составляет не менее 600 единиц.

Аналогичную ставку 1,1% имущественного налога планируется установить для предприятий, созданных после 2014 года и имеющих специализированный парк железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн в количестве не менее 4000 единиц.

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От уплаты транспортного налога в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов глава Тюменской области предлагает освободить предприятия строительства и эксплуатации объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений и народные художественные промыслы.

Как видим, под обнуление и минимум ставок попадает строительство нефтехимического гиганта «ЗапСибНефтехим» (СИБУР) в Тобольске, ООО «Тюменское экологическое объединение», аффилированное с ПАо «СУЭНКО», тюменский завод «Очаково», алкогольный завод «Бенат», ООО «Стеклотех», принадлежащий на 80% кипрской компании «ЮВС Лимитед», а также Антипинский НПЗ.

«Менделеев» в Тобольске, «Распутин» — в Тюмени?

В тюменском Тобольске на минувшей неделе стартовал проектный этап строительства аэропорта. В начале 2018 года гигант нефтехимического производства СИБУР, строящий в Тобольске «ЗапСибНефтехим», вместе с правительством Тюменской области создал проектный офис, первоочередными задачами которого в ближайшее время является определение локации аэропорта, его конфигурации, объем необходимых инвестиций и схемы эксплуатации.

В настоящее время готовится проектная документация будущего аэропорта. Генеральный проектировщик ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» разместил на сайте госзакупок тендеры на выбор подрядчика по вырубке леса на месте будущего аэропорта, поставщика досмотрового оборудования и системы обработки багажа.

По предварительным данным, на возведение аэропорта в Тобольске необходимо 12 млрд рублей. Напомним, строительство современного аэропорта в этом городе является одним из поручений президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.

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Вместе с тем тюменцы решают, в честь какого великого земляка переименовать международный аэропорт «Рощино». Новое название воздушная гавань обретёт в финале федерального проекта «Великие имена России», который инициировали Общественная палата страны и Российское историческое общество.

На данный момент в России работает более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей. Для переименования были отобраны 45 аэровокзалов. В их число вошли и воздушные гавани «тюменской матрёшки» в городах Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень.

Список предложений от общественников и жителей регионов будет составлен до 28 октября, сообщается на сайте https://великиеимена.рф. Финальное голосование также планируется на сайте.

Аэропорт «Рощино» тюменцы предлагают назвать в честь девяти выдающихся земляков: создателя таблицы элементов Дмитрия Менделеева, открывателя месторождений нефти и газа в Западной Сибири Рауля-Юрия Эрвье, завоевателя Сибири Ермака, Григория Распутина, купца Андрея Текутьева, классика русской литературы Петра Ершова, балерины Тамары Тумановой, родившейся в Тюмени английского биохимика Сильвии Тейт, историка Константина Лагунова.

Ранее в сюжете: Менделеев, Ермак или Распутин? — поиски нового имени тюменского аэропорта

В социальных сетях открыты площадки для голосования, где высказываются сторонники и противники переименования. Тюменцы считают, что имя для нового аэропорта должно быть известно каждому гражданину России и иностранцу.

«Менделеев самый адекватный и оптимальный вариант. Только вот он из Тобольска был, а не из Тюмени. А в Тобольске будет скоро свой аэропорт».

«Распутин! Это как медведи с балалайками, матрёшка и водка с тостом «на здоровье!» Песня всех времён и народов Rasputin lover of the Russian queen. Гимном аэропорта её сделать. Встречать заморских гостей с пляской «казачок» на взлётной полосе».

«Имя Дмитрия Менделеева известно каждому жителю планеты, если он не совсем отсталый и учился в школе. Таблицей пользуется весь мир».

Выбор именитых земляков у тюменцев неохватный. Окончательные итоги опроса общественного мнения организаторы проекта «Великие имена России» планируют подвести 5 декабря.

«Уважаемые люди»: поджог, хищение, коррупция, отставка

Дольщикам многоэтажных домов в центре Тюмени по ул. Ленина-Кирова и ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского Следственный комитет России подкинул слабое утешение — бывший директор ООО «ПСК «Континент» оказался всё-таки на скамье подсудимых. Уголовное дело расследовалось с августа 2017 года. Люди ждали свои квартиры пять лет. Многие из них снимали жильё, неся ярмо ипотеки.

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Между тем, по версии следствия, 42-летний директор ООО «ПСК «Континент» в 2011—2012 годах вывел деньги дольщиков и активы компании в сторонние фирмы. Это привело к затянувшемуся на годы строительству долевых многоэтажек.

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По мнению следствия, бывший директор ООО «ПСК «Континент» подписывал акты о несуществующих работах по содержанию ограждения строительных площадок, уборке и вывозу мусора, оказанию копировальных услуг, оформлению документации. На основании этих актов в 2013 году подставной фирме перевели 9,2 млн рублей, в 2014 году она самоликвидировалась.

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Помимо этого, в октябре 2012 года обвиняемый за 126 тыс. рублей продал своему отцу 93,8% доли этой строительной компании при её номинальной стоимости свыше 30 млн рублей. Сделка по отчуждению доли была признана недействительной в 2017 году Арбитражным судом.

Дело о хищении денег дольщиков будет рассматриваться в Калининском районном суде Тюмени.

А главного врача поликлиники имени Е.М. Нигинского, принадлежащей правительству Ямала, но «прописанной» в Тюмени, подозревают в четырёхмиллионной взятке. Следствие полагает, что за эти деньги мужчина «способствовал продаже» недвижимости и земли рядом с поликлиникой по завышенной цене.

По информации источников Znak.com, нежилое здание у поликлиники и земля под ним якобы продавалась за 18 млн рублей, но были реализованы с помощью руководителя поликлиники за 26 млн.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Проводится необходимый комплекс следственных действий, сбор и закрепление доказательственной базы.

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В тюменском городе Тобольске не в то русло завело другого «уважаемого человека» — депутата местной думы подозревают в поджоге помещения, где располагается служба судебных приставов. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. На данный момент он арестован.

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Поджог помещения на первом этаже многоэтажного жилого дома был совершён 30 сентября 2018 года около 23:30 часов по местному времени. Из дома среди ночи были эвакуированы 83 человека, в том числе 32 ребенка.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога») и установлен подозреваемый.

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Как утверждают источники некоторых местных СМИ, задержан не кто иной, как бывший местный депутат, имущество которого арестовано судебными приставами по делу о разделе имущества с его бывшей супругой. Речь идёт о миллионных суммах. И бесчинства бывшего народного избранника, дескать, связаны с суровостью приставов, обобравших бедолагу по судебному приказу. СУ СКР по Тюменской области имя арестованного не разглашает. А жильцы многоэтажки требуют выселить потенциально опасную службу: мало ли какому ещё отчаявшемуся взбредёт в голову отомстить УФССП подобным методом.

Начальник другой силовой службы, УФСИН России по Тюменской области, Алексей Костенко подал рапорт о выходе на пенсию. Его обязанности исполняет ныне заместитель — Андрей Рукосмотров. В отставке и назначении видят рязанский след, хотя Костенко покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял УФСИН России по Тюменской области с марта 2017 года. Однако до этого, с января 2015 года, занимал пост начальника УФСИН России по Ярославской области. Как раз в то время, когда когда в ярославской исправительной колонии № 1, по словам активистов, пытали заключённых.

Отметим, что в конце сентября 2018 года сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима №1 УФСИН России по Тюменской области, где 64% осуждённых сидят за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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В ходе проверки выявлены нарушения закона при привлечении осужденных к труду, соблюдении распорядка дня, вещевого обеспечения сидельцев и другие. Кроме того, заключённые жаловались на ненадлежащее медицинское обслуживание. На имя Алексея Костенко было выписано представление об устранении недостатков. Предполагается, что именно поэтому он поспешно ретировался с поста на пенсию.

Злополучные пациенты и тесты на ВИЧ

В Тюмени разбираются с конфликтом между персоналом и руководством неотложной наркологической помощи, который вылез на свет божий благодаря публичному обращению медиков в прессу.

В нарконеотложку попадают через скорую помощь или полицию люди в серьёзном угаре, с передозировками и белыми горячками. Контингент пациентов аховый — ломают двери, бьют окна, повреждают электропроводку. Урезонить их медперсонал не в силах. Однако компенсировать последствия своего вандализма горе-пациенты не желают, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей.

Сотрудники наркологии жалуются, что за ущерб, который наносят отделению невменяемые больные, ответственными назначили средний и младший персонал. У медиков, в чью смену произошла порча казённого имущества, урезаются по итогам месяца стимулирующие надбавки, которые составляют от 10 до 50% от зарплаты. Якобы инициатива обнищания санитарок и медсестёр исходит от заведующей отделением. Данное нововведение действует в медучреждении с весны 2018 года. Медики наркологической неотложки написали жалобу на имя главного врача Областного наркологического диспансера Ивана Казанцева.

В департаменте здравоохранения Тюменской области изданию сообщили, что по поручению Казанцева для проверки фактов, изложенных в жалобе, создана комиссия.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с Тюменским областным наркодиспансером, в текущем году. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении одной из сотрудниц химико-токсикологической лаборатории медучреждения, которая обвиняется во взятках за фиктивные медосвидетельствования.

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Также в Тюмени довольно горячо обсуждают добровольно-принудительное тестирование в женских консультациях города на наличие ВИЧ-инфекции.

Тюменка рассказала журналистам, что на плановом осмотре у гинеколога в женской консультации ей выдали бланк соглашения на сдачу теста на ВИЧ-инфекцию. Врач указала пациентке, где на документе нужно поставить подпись и написать фамилию. Отказ от анализа не предполагался, считает женщина. Необходимость тестирования гинеколог, по словам пациентки, внятно не пояснила.

«В кабинете забора крови меня попросили предъявить паспорт, то есть, получается, тестирование было не анонимным. На мой вопрос, с чем это связано, специалист в женской консультации объяснила, что это нововведение и что вопросы следует задавать в департамент», — сообщила тюменка порталу 72.ru.

Как выяснилось, документ департамента Тюменской области существует, датирован 16 августа 2018 года. Согласно циркуляру, при обращении за медицинской помощью необходимо обследовать на ВИЧ всех пациентов от 18 до 60 лет. Однако носит он рекомендательный характер. И кое-кто из врачей перестраховывается. Плохо это или хорошо?

В Тюменской области более 1% пациентов ВИЧ-положительны, поэтому медики рекомендуют всем пациентам сдавать тест на ВИЧ один раз в год. Исключения составляют лица особых профессиональных контингентов, которые обязаны сдавать этот анализ, и беременные женщины, пояснили в пресс-службе департамента.

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Мнения интернет-пользователей в социальных сетях об обязательной сдаче теста на ВИЧ кардинально разделились. Одни отмечают, что в поликлиниках Тюмени очень много силой навязываемых исследований. Тягомотиной и волокитой сопровождается любой визит к врачам, которые любят отправлять на анализы «для профилактики». Словно план у них по лабораторным исследованиям. Было высказано предположение о лоббировании интересов поставщиков тестов на ВИЧ. Но перевес голосов всё-таки у сторонников обязательного анализа, как бы ни возмущались те, кто считает данную процедуру излишней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уральский федеральный округ — в лидерах по распространению ВИЧ-инфекции в России. Тюменская область занимает второе место по числу заражённых в 2017 году после Свердловской.