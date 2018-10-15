Избран новый мэр Нижнего Тагила

Нижний Тагил, Свердловская область, 15 октября 2018, 09:36 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле городская дума избрала нового главу города. Им стал врио мэра Владислав Пинаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За кандидатуру Пинаева депутаты проголосовали единогласно.
Всего в конкурсе участвовали шесть человек. Но до финала дошли пятеро. Все они и были представлены депутатам городской думы.
После ознакомления с программами кандидатов депутаты перешли к голосованию. Все 28 поддержали Владислава Пинаева.
Напомним, пост мэра стал вакантен 28 мая. Тогда избранный населением глава Сергей Носов был назначен врио главы Колымы. А 9 сентября он победил на выборах губернатора.
В июне схема избрания мэра была изменена. От прямых выборов отказались в пользу «советской системы».
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