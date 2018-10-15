Борис Джонсон: Настала пора дать отпор Брюсселю по Brexit

Лондон, , 09:33 — REGNUM Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон должен активнее сопротивляться прессингу со стороны Брюсселя на переговорах по Brexit. Статья британского политика была опубликована 14 октября в газете The Daily Telegraph.

По словам Джонсона, Британия «после двух лет безжалостного давления со стороны Евросоюза дошла до той точки, когда нужно давать отпор».

«До сих пор они (ЕС) ничем не отплатили за нашу щедрость и понимание. Сейчас мы вступаем в кризис. Вопросы нельзя дальше обсуждать так, как они обсуждались ранее», — заявил Джонсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Борис Джонсон заявил, что готов отложить Brexit на полгода, если займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Он подчеркнул, что Великобритании необходимо больше времени, чтобы подготовить план по выходу из состава ЕС на тот случай, если не будет достигнуто соглашение.

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