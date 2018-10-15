Жириновский нашел ответ на автокефалию украинской церкви

Москва, , 09:25 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на намерение Константинопольского патриархата отменить решение о присоединении Киевской метрополии к Русской православной церкви предложил отменить решение царя Алексея Михайловича об удовлетворении просьбы запорожского казачества о принятии в подданство России.

С Россией — одним из старейших государств Европы — игры в историю плохи, нам всегда есть чем крыть, отметил Жириновский.

«В ответ мы можем отменить решение царя Алексея Михайловича, который в 1654 году удовлетворил просьбу запорожского казачества под руководством Богдана Хмельницкого о принятии в подданство России», — предложил депутат Госдумы.

Соответственно, рассуждает он, Украина должна будет вернуться в границы территорий, которые тогда населяли запорожские казаки.

«Все остальное было присоединено к Украине, когда она была в составе России и представляла собой набор губерний и вообще даже Украиной не называлась. Эти территории должны отойти России», — заключил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.