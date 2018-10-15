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Япония намерена создать постоянную военную базу на северо-востоке Африки

Политика

Токио намерен расширить базу и арендовать у властей Джибути площадь примерно 12 га

Токио, 15 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Япония планирует создать первую постоянную военную базу за рубежом — в государстве Джибути у входа в Красное море на северо-востоке Африки, сообщает 15 октября Sankei Shimbun.

Издание напомнило, что в настоящий момент у Японии уже есть опорный пункт в Джибути, который используют эсминец военно-морских сил страны и два патрульных самолета, принимающие участие в операциях по борьбе с сомалийскими пиратами.

Однако японское правительство намерено расширить базу и арендовать у властей африканской страны площадь примерно 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Джибути находятся 180 военнослужащих Японии. Военная база этой страны занимает территорию 12 га и находится рядом с «Кэмп Лемонье» — военной базой Соединенных Штатов Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония планирует расширить военное присутствие в Джибути

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