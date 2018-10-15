Прожиточный минимум для пенсионеров «не соответствует реальности»

Оренбург, , 09:19 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составит 8252 рубля, что на 2,4% больше, чем в 2018 году. На сегодняшний день общее количество получателей страховой пенсии и других доплат в регионе 65 612 человек. На это ежемесячно расходуется 107,7 млн рублей. Министр труда и занятости населения Оренбуржья Вячеслав Кузьмин подчеркнул, что только в четырех регионах ПФО сработали на увеличение прожиточного минимума пенсионера, и Оренбуржье в их числе. В других территориях вышли на «ноль», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Между тем депутат заксобрания Владимир Фролов («Справедливая Россия») считает такую величину прожиточного минимума не соответствующей действительности. Он предложил увеличить размер еще на 2%, то есть не на 192 рубля, а на 360 рублей.

«Ведь приобретаются продукты питания в торговых сетях, накрутка у них от 50 до 300%. Стоимость прожиточного минимума сегодня не соответствует действительности!» — сказал он.

Депутат подчеркнул, что теоретические измышления чиновников должны подкрепляться соответствиями реалиям дня.

В потребительской корзине сегодня 42 наименования продуктов питания, из них только семь не производится в Оренбуржье. Сюда же включены непродовольственные товары и услуги.

Тем временем проект регионального закона прошел необходимую экспертизу, получил положительное заключение и рекомендован к принятию Законодательному собранию.

Напомним, недавно скандал вокруг величины прожиточного минимума на продукты разразился в Саратовской области и вылился за пределы региона на федеральный уровень. Теперь уже бывший министра труда и занятости населения заявила, что на 3,5 тысячи рублей, которые утверждены для минимального продуктового набора, жить не только возможно, но и полезно. Сбалансированное и диетическое питание благотворно влияет на организм. Человек становится стройнее, моложе и красивее.

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