Понедельник, 15 Октября 2018 года
11:05:00 МСК

В Индонезии прошло «шествие за мир и человечество» в поддержку Палестины

Политика

Неделя солидарности с Палестиной проводится в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года

Джакарта, 15 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что программа «Шествие за мир и человечество» является одной из форм поддержки Индонезии палестинского народа, сообщает Sindonews.

«Шествие за мир и человечество» является частью программы недели солидарности с Палестиной.

«Мы собрались вместе, чтобы показать, что Палестина никогда не будет одинокой в борьбе за независимость. Палестинская мечта — это индонезийская мечта», — заявила Ретно Марсуди.

Ожидается, что шествие будет способствовать поддержке Индонезией межкультурного, религиозного и социально-культурного наследия палестинского народа.

Неделя солидарности с Палестиной проводится в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года. В течение недели будут проходить различные правительственные и международные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ПалестиныРияд аль-Малики примет участие в недели палестинской солидарности.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия проведет неделю палестинской солидарности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить