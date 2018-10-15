В Индонезии прошло «шествие за мир и человечество» в поддержку Палестины

Джакарта, , 09:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что программа «Шествие за мир и человечество» является одной из форм поддержки Индонезии палестинского народа, сообщает Sindonews.

«Шествие за мир и человечество» является частью программы недели солидарности с Палестиной.

«Мы собрались вместе, чтобы показать, что Палестина никогда не будет одинокой в борьбе за независимость. Палестинская мечта — это индонезийская мечта», — заявила Ретно Марсуди.

Ожидается, что шествие будет способствовать поддержке Индонезией межкультурного, религиозного и социально-культурного наследия палестинского народа.

Неделя солидарности с Палестиной проводится в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года. В течение недели будут проходить различные правительственные и международные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ПалестиныРияд аль-Малики примет участие в недели палестинской солидарности.

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