Премьеры Казахстана и Таджикистана проверили казахстанские автомобили

Астана, , 09:10 — REGNUM Главы правительств Казахстана и Таджикистана Бахытжан Сагинтаев и Кохир Расулзода посетили выставку автомобилей казахстанского производства, экспортируемые в Таджикистан, сообщает 15 октября издание Zakon.kz.

Казахстан экспортирует кроссоверы JAC S3, производимые на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае. Кроме того, Таджикистан импортирует автобусы марки Hyundai County, которые собираются в Алма-Атинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в рамках саммита глав государств СНГ в Душанбе состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения и взаимную торговлю.

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