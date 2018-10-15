Испания поменяла отношение к Венесуэле почти на 180 градусов — El Mundo

Мадрид, , 08:58 — REGNUM Испания сильно изменила свое отношение к ситуации вокруг Венесуэлы: всего четыре месяца назад Мадрид возглавлял в Европейском Союзе (ЕС) лагерь, требующий санкций против лидеров боливарианского режима, а теперь перешел во фракцию, выступающую за отмену санкций и начало диалога, пишет газета El Mundo 14 октября.

Дипломатические источники говорят о повороте политики почти на 180 градусов, который вызывает волну недовольства в министерстве иностранных дел, так как эта перемена перечеркивает годы работы в одном направлении и поражает соседей по ЕС.

По мнению издания, ставка главы правительства Испании Педро Санчеса на эту революцию подчеркивает отсутствие согласованности в стране во внешней политике. После многих лет на вторых ролях последние правительства Испании захотели взять на себя более активную и важную роль. Источники в дипломатических кругах ЕС отмечают, что этот переход ослабляет европейское сообщество или вовсе выставляет его на смех.

15 октября министры иностранных дел стран ЕС соберутся в Люксембурге. Испанское правительство настояло на том, чтобы дискуссия за завтраком была посвящена венесуэльской проблеме и возможности наладить диалог между властями и оппозицией. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснит коллегам новую позицию Мадрида по санкциям против Каракаса. Но эта беседа не повлечет каких-либо формальных изменений в политике ЕС.

Педро Санчес выбрал венесуэльский вопрос, чтобы продвинуть свою «прогрессивную» внешнюю политику. Теперь Мадрид принял позицию бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и считает санкции против Каракаса контрпродуктивными, а диалог — лучшим способом разрешить кризис. Это противоречит позиции всех европейских органов, которые осуждают Венесуэлу за нарушение прав человека.

Изменение позиции Испании не повлечет за собой отмену уже введенных санкций. Правительство страны рассмотрело эту возможность, но ни шеф внешней политики ЕС Федерика Могерини, ни большинство членов ЕС не поддерживают ее.

Испания не будет вводить новые меры против Каракаса и будет делать ставку на посредничество, чтобы найти решение для венесуэльцев. В ЕС, учитывая нынешний уровень политической конфронтации в Венесуэле, не считают это возможным.

В январе 2018 года ЕС утвердил ряд санкций против Венесуэлы, включающий в себя эмбарго на военные материалы, которые, по мнению Брюсселя, могут использоваться для репрессий. Также были утверждены санкции против семи высокопоставленных венесуэльских чиновников — запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.

До лета министры ЕС работали для расширения этих санкций и круга затронутых ими лиц. Это был трудный путь из-за сопротивления Греции и Португалии, но теперь он вовсе превращается в тупик из-за демарша Испании.

Читайте также: За полгода Испания одобрила 3 заявки из 18 тыс. от беженцев из Венесуэлы