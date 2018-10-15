Кандидат в главы Хакасии от «Партии роста» снимается с выборов

Абакан, , 08:54 — REGNUM Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, который должен был побороться за кресло главы Хакасии в ходе повторного голосования 21 октября, решил сняться с выборов. О своём решении он сообщил сегодня, 15 октября, на брифинге.

Мяхар также призвал сняться с выборов второго кандидата — коммуниста Валентина Коновалова. Сам он подаст соответствующее заявление после 13:00, передаёт ИА «Хакасия», называя происходящее в регионе «выборным кордебалетом».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии всё никак не состоится второй тур выборов главы республики. 9 сентября, в единый день голосования, единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий губернатор) проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Они должны были побороться за кресло главы во втором туре, однако Зимин с выборов снялся. Вместо него в повторном голосовании, которое перенесли на 7 октября, должен был принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Но и он с выборов снялся. В борьбу вступил занявший последнее место в первом туре кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (чуть более 6%). Повторное голосование должно было состояться 21 октября.

Теперь второй тур должен состояться 11 ноября. Имя Коновалова должно остаться в бюллетене единственным. Но в регионе существует мнение, что выборы могут быть отменены по тем или иным причинам.