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В Ираке убит высокопоставленный шиитский политик

Политика

Ведется расследование

Багдад, 15 октября 2018, 08:50 — REGNUM  В столице Ирака, городе Багдаде, неизвестными был убит высокопоставленный член шиитского объединения «Саирун» Шейх Али Саиди, сообщает 15 октября Kurdistan.ru.

Правоохранительные органы страны приступили к расследованию преступления. На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за убийство.

Напомним, политическая коалиция «Саирун» одержала победу на парламентских выборах в стране, прошедших в мае 2015 года. Шиитское объединение получило 54 места в парламенте Ирака.

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Внутренняя политика Ирака
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