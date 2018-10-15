Генсек ООН пообщался с пострадавшими от землетрясения жителями Палу

Палу, Индонезия, , 08:49 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил пострадавший от землетрясения Палу и встретился с местными жителями, сообщает Sindonews.

В Twitter Антониу Гутерреш признался, что ему было очень грустно видеть ситуацию в Палу, и подчеркнул, что Организация Объединенных Наций продолжит помогать пострадавшим от этой катастрофы.

«Мне очень грустно видеть, как много людей пострадало в Палу в разгар разрушений, вызванных землетрясением и цунами. Я восхищаюсь индонезийским народом за их силу и правительством Индонезии за усилия по оказанию помощи. Вы можете рассчитывать на поддержку ООН», — заявил генсек ООН.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла и ряд официальных лиц Индонезии сопровождали Антониу Гутерреша во время визита в Палу. Генсек ООН прибыл в Индонезию 10 октября для участия в совещании Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходящем на индонезийском острове Бали.

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