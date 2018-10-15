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Нетаньяху пригрозил ХАМАС «очень сильными ударами»

Политика

На оккупированных территориях вновь обострились противоречия

Иерусалим, 15 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинской партии ХАМАС «очень сильными ударами», сообщает 15 октября Al Jazeera.

Заявление было сделано после того, как противоречия между еврейским государством и палестинцами на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан вновь обострились.

Напомним, в пятницу, 12 октября, вооруженные силы Израиля убили семь палестинцев во время акций протеста, продолжающихся с марта 2018 года, вызванных переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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