Нетаньяху пригрозил ХАМАС «очень сильными ударами»

Иерусалим, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинской партии ХАМАС «очень сильными ударами», сообщает 15 октября Al Jazeera.

Заявление было сделано после того, как противоречия между еврейским государством и палестинцами на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан вновь обострились.

Напомним, в пятницу, 12 октября, вооруженные силы Израиля убили семь палестинцев во время акций протеста, продолжающихся с марта 2018 года, вызванных переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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