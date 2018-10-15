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Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭС

Политика

Новая структура призвана заменить в странах ЕАЭС Межгосударственный авиационный комитет

Москва, 15 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Правительство России одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 15 октября сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий, а также формирование актуализированной правовой базы. Новая структура призвана заменить в странах ЕАЭС Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который в настоящее время занимается расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших на территории стран Евразийского экономического союза.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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