Эр-Рияд пообещал ответить на давление Вашингтона и Лондона

Эр-Рияд, , 08:19 — REGNUM В том случае, если власти США и Великобритании пойдут на применение санкций против Саудовской Аравии за якобы имевшую место причастность королевства к исчезновению оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, Эр-Рияд ответит серьезными контрмерами. Об этом со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии сообщает агентство SAP.

Отмечается, что официальный Эр-Рияд «полностью отвергает какие-либо угрозы» со стороны Вашингтона и Лондона в отношении дела с «фальшивыми обвинениями» властей страны в причастности к убийству или похищению журналиста.

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«Королевство заявляет, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле не планирует отказываться от оружейной сделки с Эр-Риядом.

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