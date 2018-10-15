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Ким Чен Ын получил приглашение посетить Монголию

Политика

Президент Монголии уверен, что эта поездка станет историческим событием в двусторонних отношениях

Улан-Батор, 15 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, посетит Монголию с официальным визитом. Приглашение посетить страну уже получено. Приехать в Монголию северокорейского лидера пригласил президент страны Халтмаагийн Баттулга. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной в центральной северокорейской газете «Нодон синмун».

Послание было направлено лидеру КНДР по случаю 70-летия дипломатических отношений между Монголией и КНДР.

«Я надеюсь, что председатель Ким Чен Ын по случаю годовщины установления дипломатических отношений между государствами посетит Монголию с официальным визитом. Эта поездка станет историческим событием в двусторонних отношениях», — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, Монголия имеет традиционно дружественные отношения с КНДР. После обретения Монголией независимости КНДР стала второй страной после СССР, которая признала МНР (старое название Монголии — Монгольская Народная Республика). Дипотношения между двумя странами были установлены 15 октября 1948 года. В 2017 году товарооборот Монголии с КНДР достиг рекордного максимума. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос более чем на 55%.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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