Наследный принц Абу-Даби отменил свой визит в Париж

Париж, , 08:18 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби Мохаммад ибн Зайд аль-Нахайян отменил свой визит в Париж, сообщает Елисейский дворец.

Президент Франции должен был встретиться с наследным принцем Абу-Даби в Париже, но за несколько дней до встречи последний отменил свой визит «из-за непредвиденного обстоятельства», заявили в Елисейском дворце, не предоставив дополнительной информации. По словам французского источника, стороны ищут новую дату для проведения встречи.

Вероятно, решение принца ОАЭ связано с недавним скандалом вокруг Саудовской Аравии, ближайшего союзника в регионе. Последние две недели Эр-Рияд находится в центре внимания СМИ. Предполагается, что власти Саудовской Аравии приказали убить саудовского журналиста Джамала Кашогги, о судьбе которого ничего не известно после того, как журналист вошел в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц ОАЭ «во время телефонного разговора обсудили способы укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами», сообщает WAM, официальное информационное агентство ОАЭ 13 октября.

За день до отмены визита Елисейский дворец сообщил, что встреча станет «возможностью углубить стратегическое партнерство между двумя странами и обсудить региональные проблемы на Ближнем Востоке и в Африке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон должен был встретиться с наследным принцем Абу-Даби в Париже 16 октября 2018 года, чтобы обсудить региональные проблемы.

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