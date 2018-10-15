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«Можем всю планету закрыть»: Жириновский рассказал о системе ПВО С-700

Политика

«И ни один самолёт не поднимется в воздух»

Москва, 15 октября 2018, 08:07 — REGNUM  Россия якобы обладает зенитными ракетными системами противовоздушной обороны С-500, С-600 и С-700, которые могут «закрыть всю планету», заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

"У нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — заявил Жириновский.

Таким образом парламентарий прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300. По его словам, США заинтересовались этим, поскольку С-300 оказались рядом с союзным американцам Израилем.

В свою очередь Соловьев в ответ на заявление Жириновского попросил его случайно не выдать все секреты и не проговориться о «страшной системе С-1500».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что сирийская армия на безвозмездных условиях получила от России три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 ПМ и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

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Военно-промышленный комплекс
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