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Иракские пограничники отбили атаку ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 15 октября 2018, 08:05 — REGNUM  Пограничные силы Ирака отбросили боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшихся вторгнуться в государство со стороны Сирии, сообщает 15 октября Kurdistan.ru.

Нападение было направлено на провинцию Анбар. Благодаря успешным действиям сотрудников правопорядка террористы отступили обратно в Сирию.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года, тем не менее активность террористов по-прежнему высока.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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