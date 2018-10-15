В Раде высмеяли версию о причастности России ко взрывам складов

Киев, , 08:04 — REGNUM Заявления украинских властей о «российском следе» во взрыве на военном складе в Черниговской области раскритиковал в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, крайне странно выглядит ситуация, когда после серии взрывов складов боеприпасов на территории Украины и постоянных обвинений России в «диверсиях» «не был пойман ни один диверсант».

«У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны», и мы с вами с вилами останемся», — подчеркнул с сарказмом Рабинович.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Черниговской области на территории 6-го арсенала министерства обороны Украины начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военнослужащих.

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