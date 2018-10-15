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Американские СМИ рассказали о полном провале США в Сирии

Политика

Победа президента Сирии Башара Асада становится очевидна, как и поражение США

Американские СМИ рассказали о полном провале США в Сирии
defense.gov
Американские солдаты в Сирии

Вашингтон, 15 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Соединенные Штаты Америки должны признать, что больше никак не смогут повлиять на будущее Сирии, а вмешательство Вашингтона в эту страну было катастрофическим провалом. Об этом написал колумнист журнала National Interest Дуг Бэндону по итогам своей недельной поездки в Дамаск.

По его словам, победа президента Сирии Башара Асада становится очевидна, как и поражение США, которые пытались добиться его свержения. Он отметил, что такая стратегия Вашингтона была ошибочной, поскольку у сирийского лидера очень много сторонников.

Кроме того, считает Бэндоу, США хотели сделать Сирию «демократическим» государством, однако ни одна из поддерживаемых Вашингтоном так называемых «умеренных оппозиционных группировок», таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не смогла бы привести к такому результату.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американское вмешательство в дела Сирии нацелено на разрушение этой страны изнутри, в том числе созданием на ее территории квазигосударства курдов.

Читайте подробнее: Лавров: США разрушают Сирию изнутри

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Участие США в войне в Сирии
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